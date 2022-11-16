Первая миссия за 50 лет: NASA успешно запустила ракету на Луну
В рамках первой за полвека программы Artemis I NASA с третьей попытки удалось отправить ракету на Луну
Об этом информирует NASA в Twitter , передает Financial Times .
Впервые в истории NASA запустила ракету Space Launch System и корабль Orion вместе, миссия получила название Artemis I.
Полет стартовал 16 ноября в 8:47 по Киеву из космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Взлет произошел с третьей попытки, из-за технических сбоев запуск откладывали.
Ракета должна вывести корабль Orion в космическое пространство, далее, по плану, он должен облететь луну и вернуться на Землю. Событие продлится около трех недель.
Orion перевозит три манекена, оснащенных датчиками, чтобы передавать информацию о том, что могут почувствовать астронавты во время путешествия на Луну.
В планах NASA вернуть астронавтов на Луну ориентировочно в 2025 году после перерыва в половину столетия.
В последний раз человек на спутнике Земли находился во время миссии "Аполлон" в 1972 году.
- Сначала старт программы планировался на 29 августа, однако из-за технических проблем запуск перенесли. Далее Space Launch System с капсулой Orion хотели отправить в космос 3 сентября, однако отменили из-за утечки топлива. Резервные даты на ноябрь снова меняли, теперь уже из-за урагана "Николь".
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