Первая леди Турции призвала остановить войну в Украине

Видео обнародовала первая леди Украины Елена Зеленская в Facebook.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я глубоко расстроена нападениями на Украину. Турция внимательно следит за всеми новостями. Турецкий народ молится за добрых людей Украины. Мы просим Аллаха, чтобы как можно скорее воцарился мир и чтобы ни один человек не пострадал. На протяжении многих лет мы пытаемся остановить войны и конфликты, которые продолжаются во многих частях мира. Факт того, что Украина сейчас переживает тот же опыт, только разжег огонь, который мы хотим потушить", - сказала Эрдоган.

Эмина Эрдоган призвала прекратить войну.

"Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы", - подчеркнула она.