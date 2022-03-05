Первая леди Турции призвала остановить войну в Украине
Эмине Эрдоган, супруга президента Турции Реджепа Эрдогана, записала видеообращение в поддержку народа Украины
Видео обнародовала первая леди Украины Елена Зеленская в Facebook.
"Я хочу, чтобы вы знали, что я глубоко расстроена нападениями на Украину. Турция внимательно следит за всеми новостями. Турецкий народ молится за добрых людей Украины. Мы просим Аллаха, чтобы как можно скорее воцарился мир и чтобы ни один человек не пострадал. На протяжении многих лет мы пытаемся остановить войны и конфликты, которые продолжаются во многих частях мира. Факт того, что Украина сейчас переживает тот же опыт, только разжег огонь, который мы хотим потушить", - сказала Эрдоган.
Эмина Эрдоган призвала прекратить войну.
"Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы", - подчеркнула она.
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