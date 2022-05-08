Первая леди США побывала в Ужгороде и посетила переселенцев
Жена президента США посетила Ужгород, в частности побывала в школе, где расселили переселенцев
Об этом сообщила Закарпатская ОВА.
"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде", – говорится в сообщении.
В День матери госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Жены президентов посетили ужгородскую школу, где поселились переселенцы из разных областей Украины.
"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – указала ОВА.
Во время визита Джилл Байден должна остановиться в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне Немецкое.
"По понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома", – сообщила ОВА.
В настоящее время Джилл Байден покинула Украину.
- Напомним, в Киев прибыла президент немецкого бундестага.
- 5 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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