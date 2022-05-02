Первая леди США Джилл Байден встретится с украинскими беженцами во время визита в Румынию и Словакию
Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев, а также американских военнослужащих и учителей-волонтеров во время своего гуманитарного визита в Румынию и Словакию
Об этом сообщает Reuters.
По предварительным данным, первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден посетит Румынию и Словакию с 5 по 9 мая, чтобы встретиться с военнослужащими и персоналом посольства США, а также с украинскими родителями и детьми, бежавшими за границу от войны, и с работниками гуманитарной помощи и учителями.
В воскресенье, когда в Соединенных Штатах отмечается День матери, Байден встретится с украинскими матерями и детьми, вынужденно покинувшими свои дома из-за войны, которую развязала на территории Украины Россия.
Супруга президента Байдена также встретится с военнослужащими США на авиабазе Михаила Когальничау в Румынии 6 мая.
Затем она будет направляться в Бухарест, где встретится с чиновниками Румынии, сотрудниками посольства США, работниками гуманитарной помощи и учителями, работающими с маленькими украинскими беженцами.
Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецке, где Джилл Байден встретится с членами правительства, беженцами и работниками помощи.
- Глава комитета конгресса США заявил, что президент Байден посетит Украину при первой же возможности.
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