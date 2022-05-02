Первая леди США Джилл Байден встретится с украинскими беженцами во время визита в Румынию и Словакию

Об этом сообщает Reuters.



По предварительным данным, первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден посетит Румынию и Словакию с 5 по 9 мая, чтобы встретиться с военнослужащими и персоналом посольства США, а также с украинскими родителями и детьми, бежавшими за границу от войны, и с работниками гуманитарной помощи и учителями.



В воскресенье, когда в Соединенных Штатах отмечается День матери, Байден встретится с украинскими матерями и детьми, вынужденно покинувшими свои дома из-за войны, которую развязала на территории Украины Россия.



Супруга президента Байдена также встретится с военнослужащими США на авиабазе Михаила Когальничау в Румынии 6 мая.

Затем она будет направляться в Бухарест, где встретится с чиновниками Румынии, сотрудниками посольства США, работниками гуманитарной помощи и учителями, работающими с маленькими украинскими беженцами.



Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецке, где Джилл Байден встретится с членами правительства, беженцами и работниками помощи.

Глава комитета конгресса США заявил, что президент Байден посетит Украину при первой же возможности.