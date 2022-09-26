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Первая леди США Джил Байден пообещала поддержку семей погибших украинских защитников

26 сентября, 2022 понедельник
14:55
Новости

Первая леди США Джил Байден выразила соболезнования и пообещала поддерживать украинские семьи украинских защитников, погибших в российско-украинской войне

Об этом она сказала во время зум конференции с участием первой леди, руководительницы благотворительного фонда ТАПС (США) Бонни Кэрролл и украинской команды БВ ТАПС.

Белый дом The White House опубликовал видео с конференции (зум встреча) БФ ТАПС (Украина, Днепр) с первой леди США Джил Байден о поддержке правительством США семей погибших Героев Украины.

В конференции приняла участие Бонни Кэрролл, руководительница ТАПС США Tragedy Assistance Program for Survivors (TAPS), которая находилась с дружественным визитом в Днепре, Юлия Дмитрова, руководительница БО БФ Тапс, а также Екатерина Чижик, Лилия Кравец, соучредительница БО БФ Тапс и главная ГО ТАПС Украина, Елена Шилова.

Во время встречи семьи "Тапс Украина" (филиал, действующий в Украине с 2018 года) смогли поделиться своими историями, а первая леди выразила соболезнования и пообещала поддерживать украинские семьи во время страшной войны россии против Украины.

Источники – официальные страницы jill baiden в Instagram, Twitter .

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