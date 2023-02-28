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Первая леди обещает поддержать Байдена, если он решит снова баллотироваться в президенты США

28 февраля, 2023 вторник
05:19
Мир

Президент США Джо Байден, вероятнее всего, вторично выдвинет свою кандидатуру на должность главы Белого дома и в этом у него будет поддержка ближайших

Об этом в интервью CNN заявила его супруга Джилл Байден, пишет Укринформ.

"Насколько мне известно, нет. Конечно, я полностью это поддерживаю", - ответила она на вопрос о том, есть ли вероятность того, что ее муж не будет баллотироваться на президентских выборах во второй раз.

CNN отмечает, что ее слова являются очередным свидетельством того, что президент Джо Байден находится на грани начала избирательной кампании, хотя официальное объявление еще предстоит сделать.

"Хорошо известно, что президент Байден долго раздумывает, когда речь идет о ключевых политических решениях", – утверждает издание.

В то же время первая леди подчеркнула, что окончательное решение по баллотированию остается за самим Джо.

"Это решение Джо. И мы поддержим, чтобы он не хотел делать. Если он выдвигается – мы с ним. Если он хочет делать что-то другое, мы тоже поддержим его", – отметила первая леди США.

Отметим, что плановые президентские выборы в США пройдут в следующем году.

выборы президента
Джо Байден
США
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