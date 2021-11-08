Первая китайская космонавтка вышла в открытый космос

Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), передает DW.



Тайконавтка - так в Китае называют космонавтов - более шести часов провела в открытом космосе. 7 ноября она вместе с командиром миссии Чжаем Чжиганом покинула главную орбитальную станцию "Тяньгун", чтобы монтировать оборудование.



Чжай Чжиган был первым китайским астронавтом, 13 лет назад вышедшим в открытый космос. Третий член миссии Э Гуанфу оставался на борту станции.



Корабль "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами был запущен 15 октября. Эта миссия должна продлиться пять-шесть месяцев и станет самой длинной в истории китайских космических полетов. Экипаж планирует по меньшей мере еще два выхода в открытый космос.



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