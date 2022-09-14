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Аналитика

Первая гвардейская танковая армия, которая должна была наступать от Москвы до Ла-Манша, дала дёру от Изюма. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
14 сентября, 2022 среда
22:18
Статьи Сергей Згурец

В Харьковской области подразделения ВСУ вышли на государственную границу к реке Оскол, у врага нет возможности создать линию обороны по водному препятствию

Успехи ВСУ в Харьковской области

Продолжается мировое эхо от молниеносного наступления ВСУ на Харьковщине. Успеху способствовали несколько факторов – это несгибаемая настойчивость ВСУ, качество планирования операции вместе с американскими и британскими партнерами, разведка и эффективное использование ограниченного количества западного оружия. Группировка противника в Харьковской области разгромлена, 15 БТГ (батальонно-тактическая группа, — ред.), которые действовали в этой зоне и то, что от них осталось, бежало в РФ, а часть перебазируется в Донецкую область. А первая гвардейская танковая армия, которая должна была наступать от Москвы до Ла-Манша, дала дёру от Изюма. В Харьковской области наши подразделения вышли на государственную границу к реке Оскол, у врага нет возможности создать линию обороны по водному препятствию. Есть продвижение наших войск в Лиман и Ямполь, соответственно, у противника будут проблемы с удержанием этих населенных пунктов. Ситуация в этой зоне продолжает оставаться динамичной.

Ситуация на Донетчине

Скорее всего, наши военные будут вытеснять россиян с запада на восток со стороны Лимана на Сватово. Зачистка Сватовского плацдарма будет производиться в зависимости от поставленных командованием задач. Предыдущий замысел врага — обеспечить свое продвижение от Изюма на Славянск и Краматорск, а дальше на юг — уже невозможен. Теперь угроза Донецкой области есть со стороны Бахмута и Донецка. С одной стороны это вроде бы упрощает нашу оборону, но это в теории, потому что на практике в зоне Бахмута и Донецка враг предпринимает попытки протиснуться вперед, используя известную тактику преимущества в артиллерии, которая до сих пор у противника на этом участке сохраняется.

Бахмутский отрезок

Южнее Бахмута вражеские подразделения пытаются продвигаться от населенного пункта Кодема, чтобы перерезать трассу на Бахмут. Также по-прежнему горячо вокруг Донецка.

Авдеевский отрезок

Бои продолжаются на стыке Первомайского и Песок, а к югу от Марьянки враг пользуется преимуществом в артиллерии, что влияет на общую картину боевых действий.

Херсонский участок фронта

Сейчас там продолжаются бои на суше с использованием дальнобойных вооружений. Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсона. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" сообщила, что контрнаступление на Юге продолжается, но идет медленно, и думаю, что это логично. У врага есть укрепленные линии обороны и сейчас нет необходимости обеспечивать активные штурмовые действия.

Тактика истощения с использованием дальнобойных систем остается в силе как наиболее эффективный аргумент влияния на противника. В ОК "Юг" утверждают, что мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в населенных пунктах.

Об оружии РФ

Наступление на Харьковщине повлекло за собой катастрофические потери врага, как в живой силе, так и в технике. С начала нашего контрнаступления российская армия во время бегства потеряла более 400 единиц военной техники, из нее половина - 237 единиц — стали украинскими трофеями и помогут бить оккупанта. На фоне потерь в технике и вооружении Россия пытается искать любые варианты их компенсации и использует попытки международного взаимодействия со странами, которые могут в этом помочь. Таких международных помощников России можно сосчитать на пальцах одной руки. Британская разведка заявила, что Россия все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку собственные запасы иссякают.

За военной помощью сначала Россия обращалась в Китай, с этим ничего не вышло. Затем последовали попытки закупить боеприпасы у Северной Кореи, о чем неоднократно сообщалось, но пока нет подтверждений тому, что эти сделки сработают. Поэтому Россия использует запасы боеприпасов, которіе исчерпываются. Также РФ использует арсеналы Беларуси. Главное управление разведки сообщило, что Россия обратилась в Министерство обороны Республики Таджикистан, чтобы там получить боеприпасы к РСЗО, а также закупить боеприпасы к системам "Пион" и двигатели к БМП. Состояние арсенала российской армии является критическим.

Есть случаи, когда Россия получает определенные образцы вооружения зарубежных партнеров РФ, в частности, речь идет об Иране. 13 сентября украинские военные сообщили, что неподалеку от Купянска, где продолжалось успешное наступление ВСУ, был сбит новый БпЛА. Речь идет о дроне-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Рашисты пытались замаскировать этот иранский беспилотник путем нанесения на крылья надписей "Герань-2", однако форма обломков крыла говорит, что это и есть иранский БпЛА. Этот образец вооружения является бражирующим боеприпасом, уничтожающим цели на определенном расстоянии, но данные нуждаются в уточнении.

Наиболее распространенный российский БпЛА "Орлан-10" после бегства россиян из Харьковщины был брошен почти в невредимом состоянии, как и ряд других образцов трофейной техники.

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