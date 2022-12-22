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Первая группа украинских военнослужащих завершила подготовку в Чехии в рамках миссии ЕС

22 декабря, 2022 четверг
18:32
Мир

В Чехии завершила обучение первая группа военных из Украины в рамках миссии Европейского Союза EUMAM

Об этом сообщает IDNES со ссылкой на командующего сухопутными войсками чешской армии Романа Нахончика.

Во время трехнедельного курса несколько сотен военнослужащих из Украины отработали базовые навыки – стрельбы из автоматов и вождение боевых машин пехоты.

Нахончик подчеркнул, что чешские и украинские военнослужащие обмениваются опытом ведения реального боя.

Программа подготовки предусматривала передачу опыта планирования атаки, а также обороны и передвижения.

"Чешская Республика поддерживает вас. Вы являетесь героями для чешских солдат и для граждан Чешской Республики. Военный преступник Путин должен быть повержен", – заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Сообщается, что в следующем году в Чехию приезжают еще четыре группы по 800 военных из нашей страны. Первая – уже в январе должна начать подготовку.

  • 16 ноября правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат. На подготовку планируют выделить 975 миллионов крон. Пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.
  • Также в ноябре канадские военные начали учить украинских саперов в Польше.
  • В Великобритании 4 декабря завершилась последняя серия тренировок в 2022 году, проводимых с середины лета инструкторами Вооруженных Сил Канады в координации с британской армией.
  • В Польше 12 декабря стартовали учения для украинских медиков по эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий с помощью вертолетов.
  • 15 декабря президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере.
  • 22 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины способны овладеть американскими зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. В мирное время обучение должно проходить дольше.

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