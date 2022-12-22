Об этом сообщает IDNES со ссылкой на командующего сухопутными войсками чешской армии Романа Нахончика.

Во время трехнедельного курса несколько сотен военнослужащих из Украины отработали базовые навыки – стрельбы из автоматов и вождение боевых машин пехоты.

Нахончик подчеркнул, что чешские и украинские военнослужащие обмениваются опытом ведения реального боя.

Программа подготовки предусматривала передачу опыта планирования атаки, а также обороны и передвижения.

"Чешская Республика поддерживает вас. Вы являетесь героями для чешских солдат и для граждан Чешской Республики. Военный преступник Путин должен быть повержен", – заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Сообщается, что в следующем году в Чехию приезжают еще четыре группы по 800 военных из нашей страны. Первая – уже в январе должна начать подготовку.

16 ноября правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат. На подготовку планируют выделить 975 миллионов крон. Пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.

Также в ноябре канадские военные начали учить украинских саперов в Польше.

В Великобритании 4 декабря завершилась последняя серия тренировок в 2022 году, проводимых с середины лета инструкторами Вооруженных Сил Канады в координации с британской армией.

В Польше 12 декабря стартовали учения для украинских медиков по эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий с помощью вертолетов.

15 декабря президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере.

22 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины способны овладеть американскими зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. В мирное время обучение должно проходить дольше.

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