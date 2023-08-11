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Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета, - WP

11 августа, 2023 пятница
10:58
Мир

Первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не раньше следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы

Об этом Washington Post рассказали неназванные чиновники.

Лишь шесть пилотов, примерно половина эскадрильи, пройдут первый раунд обучения, по словам двух украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности. Еще два пилота определены как резервные кандидаты.

Хотя пилоты уже свободно владеют английским, по словам чиновников, они должны сначала посетить четырехмесячные уроки английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными самолетами. Это обучение будет проходить вместе с наземным персоналом, хотя от последних досконального знания английского не потребуют.

Таким образом, боевая подготовка, которая продлится ориентировочно полгода, откладывается на январь, сообщили украинские чиновники. Вторая группа будет готова через шесть месяцев или примерно в конце следующего года.

"Еще 20 украинских пилотов готовы пройти обучение на английском языке, сообщили представители США, добавив, что большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся в Украине, где они совершают вылета на самолетах советской разработки и стреляют французскими ракетами SCALP и британскими Storm Shadow", - пишет издание.

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

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