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Обновлено

Ждем, чтобы первая группа пилотов выехала на обучение на F-16, – Игнат (исправлено)

17 июля, 2023 понедельник
11:05
Война с Россией

Первая группа украинских пилотов готова выехать на обучение на многофункциональных истребителях F-16. Страны-партнеры предоставили десятки площадок для тренировок

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, обучение летчиков – долгосрочная программа.

"Первая группа пилотов – это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем, чтобы первая группа уехала, следом будет вторая", - рассказал Игнат.

Он отметил, что Украина не может направить на обучение сразу всех, потому что и "получать, пожалуй, будем тоже не сразу тремя эскадрильями".

"Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции", - сказал спикер.

"Технический персонал тоже будет проходить подготовку. Там немного другая программа", – резюмировал Игнат.

В первой версии этой новости Эспрессо по ошибке "отправило" пилотов на обучение: "Первая группа пилотов выехала на обучение на F-16, – Игнат.". Приносим извинения перед читателями за некорректную трактовку слов спикера Воздушных сил.

Что известно об обучении украинских пилотов на F-16

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

11 июля Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами.

15 июля сообщалось , что страны Европы, пообещавшие начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от Соединенных Штатов официального утверждения программы.

16 июля стало известно, что президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов в Европе.

Новости
Украина
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