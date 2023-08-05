Первая группа украинских пилотов уже готова к учениям на F-16, - Politico

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на американских истребителях. О дате начала этих учений не сообщается.

Также утверждается, что 20 пилотов из Украины перед началом тренировок на F-16 пройдут курсы по изучению английского языка в Великобритании уже в этом месяце. Сообщается, что в общей сложности для потенциального участия в учебной программе определено 32 пилота, этого достаточно для двух эскадрилий.

Коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии. Администрация Байдена все еще ожидает официального плана учений от европейских союзников, официальный представитель США отметил, что Вашингтон "надеется", что он поступит в течение нескольких недель.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

2 августа Зеленский подтвердил , что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется уже в августе.