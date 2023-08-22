Первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании
Восемь украинских пилотов прибыли на военную авиабазу в Скридструп (Дания) вместе с 65 лицами, которым будут обучать техническое обслуживание самолетов F-16
Об этом сообщили во вторник вооруженные силы Дании, передает Reuters .
Таким образом, Дания начала обучение первой группы украинских пилотов руководить истребителями F-16 в рамках обязательств передать Украине самолеты и укрепить ее противовоздушную оборону.
Дания поставит в Украину 19 самолетов F-16 , причем первые шесть должны быть доставлены под Новый год.
Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.
В то же время в Дании отметили, что поставят Украине самолеты при неиспользовании их на территории РФ.
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