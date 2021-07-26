Первая доза вакцины от AstraZeneca, а вторая от Pfizer в шесть раз повышают уровень антител против COVID-19, - исследование
Смешивание COVID-вакцин AstraZeneca и Pfizer повышают уровень антител против коронавируса в шесть раз
Об этом говорится в исследовании, проведенном в Южной Корее, сообщает ЛигаБизнесИнформ .
В исследовании принимали участие 499 медиков, из них 100 получили смешанные дозы, 200 - две дозы вакцины от Pfizer, 199 - две дозы вакцины от AstraZeneca.
Во всех случаях были обнаружены нейтрализующие антитела, которые препятствуют проникновению вируса в клетки и его репликации. Результат смешанной дозы оказался аналогичным результату двух инъекций препарата от Pfizer.
Журналисты отмечают, что проведенное в июне британское исследование показало схожие результаты: последовательность уколов AstraZeneca-Pfizer вызвала лучшую Т-клеточный ответ и уровнем антител, чем обратная последовательность.
Ни одна из групп в южнокорейском исследовании не показала пониженного нейтрализующего действия против штамма альфа, впервые обнаруженного в Великобритании, но титр нейтрализующих антител снизился в 2,5-6 раз против штаммов бета, гамма и дельта, найденных в ЮАР, Бразилии и Индии.
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