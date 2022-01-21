Первая часть трилогии: певица Кристина Агилера выпустила испаноязычный альбом
Американская певица Кристина Агилера выпустила испаноязычный миниальбом La Fuerza из шести песен
Об этом сообщает Remezcla.
La Fuerza – это первый испаноязычный альбом Агилеры за 20 лет ее творчества. Он является частью трилогии, которая выйдет в течение 2022 года.
Агилера также показала клип на сингл Santo, снятый венесуэльским режиссером Нано Гомесом.
"Как женщины мы должны быть разными для многих разных людей, но так важно уважать себя, находить силу в своих слабостях и превращать их в свою суперсилу", - пояснила она тему альбома во время пресс-конференции с латинскими СМИ 19 января.
Послушать альбом можно по ссылке.
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