Об этом говорится в отчете Украинского института будущего по результатам онлайн-опроса .

Рейтинг причин, влияющих на решение человека не возвращаться в Украину: жизненные перспективы заграницей (55%), безопасность (50%), наличие работы (48%), забота о детях (дети должны получить нормальное образование и начать новую жизнь) (33 %), комфорт (28%), отсутствие борьбы с коррупцией, отсутствие люстрации пророссийских сил в Украине (27%), родственные связи за границей (5%).

На мотивы возвращения украинцев на родину влияют родственные связи (60%), привычный образ жизни и привычное окружение (46%), безопасность (42%), наличие работы (36%), патриотизм (32%), неудачи в попытках. обустроиться за границей (27%), забота о детях (дети должны жить и учиться в Украине) (16%).

46% опрошенных украинцев ответили, что каждый из выехавших после начала полномасштабного вторжения РФ должен решать самостоятельно о возвращении на родину, 21% респондентов отметили, что выехавшие за границу граждане должны возвращаться сразу после окончания войны (на процесс восстановления страны), 16,5% – если нет угрозы оккупации, 10,5% – после окончания войны и после восстановления/восстановления страны.

Основными причинами выезда из страны ближайших родственников и друзей/знакомых после 24 февраля 2022 считают отсутствие чувства безопасности в Украине (58%), забота о детях, их будущее (58%), повышенный уровень опасности (постоянные обстрелы, угроза оккупации) (57 %).