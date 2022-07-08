Перспективы РФ сохраниться в нынешних рамках и территориях больших шансов нет, – политолог Антонюк

Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Александр Антонюк.

Он прокомментировал мнение министра обороны Алексея Резникова по поводу сценариев окончания войны - серия жестов "доброй" воли, постепенная борьба и удары по самым болезненным местам российской армии и парад суверенитетов.

"Наверное, первый - "вынужденный жест" и, скорее всего, третий. Я вижу, что процессы будут между собой связаны. Так Резников правильно очертил перспективу РФ и ситуация на G20 продемонстрировала, что Россия становится токсичной даже среди авторитарных режимов. думаю, что будут взаимосвязаны вещи, условная "добрая воля", как с островом Змеиным и процесс парада суверенитетов. Перспектива РФ уцелеть в тех рамках и на тех территориях, практически, я больших шансов не вижу. Процессы эти будут растянуты в определенное время ", – сказал политолог.