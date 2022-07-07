Об этом он рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Перспективы открытия украинских портов до завершения войны с Россией нет. Мы должны четко понимать, что одесские порты не будут открыты, пока россияне блокируют Черное море. Россияне провоцируют голод в мире, чтобы повлечь за собой миграционный кризис в Европейском Союзе", - отметил Денисенко.

Советник главы МВД добавил, что россияне провоцируют голод в мире, ведь не могут взорвать десант на территорию Украины.

"У русских нет возможности высаживать десант на территорию Одесчины или Николаевщины, потому что мы потопили крейсер "Москва" и уничтожили их группировку на острове Змеином", - отметил Вадим Денисенко.

4 июля спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что освобождение острова Змеиного отодвинуло россиян на расстояние 100-150 км в акватории Черного моря .

5 июля стало известно, что Львовскую область планируют соединить евроколеей с Польшей, чтобы экспортировать зерно в порты в Гданьске. В тот же день журналисты-расследователи по проекту "Схемы" сообщили , что данные спутников подтверждают, что Россия вывозит ворованное украинское зерно в Турцию. А президент Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней.

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