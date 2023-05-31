Оперативная ситуация на Бахмутском направлении

Владимир Зеленский после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 30 мая сказал, что сроки направления и движения ВСУ уже определены. Он подчеркнул, что такие решения очень важны. Конечно, все уже связали эти слова президента с началом активной фазы наступательной операции украинской армии. Интересно, что американские конгрессмены , на днях побывавшие в Киеве, говорят, что летняя наступательная кампания ВСУ будет бесподобной. Мы также надеемся на бесподобный характер этой наступательной компании. Такое ощущение, что линия фронта замерла в ожидании наступления ВСУ . Ведь, согласно сводке Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 22 боевых столкновения . Хотя раньше таких столкновений было более 100 и больше.

На отдельных участках фронта боевые действия не утихают. Здесь снова следует отметить Бахмут, несмотря на уменьшение боевых действий в городе и вокруг него. Наши войска сейчас сконцентрированы на завоевании господствующих высот вокруг города . В частности, вблизи Берховки на севере города и на юге вблизи Клещиевки. Противник пытается проводить контратаки на флангах. Сегодня наше Министерство обороны сообщило, что возросло количество артиллерийских и авиационных ударов со стороны противника. Таким образом, россияне пытаются переломить ситуацию путем обстрелов. Также россияне пытаются проводить ротацию на Бахмутском направлении и вместо вагнеровцев перебрасывают в город регулярные войска . В частности, подразделения воздушно-десантных войск и боевиков "ЛНР" и "ДНР". Однако противнику противостоят наши профессиональные и мощные бригады. Среди них и 5-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Сейчас подразделения этой бригады действуют на Бахмутском направлении, и успешно действуют. Главной силой этой бригады является самоходный артдивизион. Это как щит и меч одновременно. Артиллерия прикрывает наши штурмовые группы и уничтожает важнейшие цели врага.

Бои в Бахмуте по состоянию на 31 мая.

Работа украинской артиллерии в Бахмуте

Командир самоходного артиллерийского дивизиона 5-й ОШБр Андрей Богач рассказал, что на вооружении их дивизиона находятся САУ 2С19 "Мста-С". Эти гаубицы работают с калибром 122 мм и имеют мощный комплект боеприпасов. Дальность огневого поражения составляет до 28 км. Капитан подчеркнул, что с помощью САУ 2С19 его подразделение ведет контрбатарейную борьбу. Это основная задача дивизиона. Он подчеркнул, что все цели, по которым они работают, имеют важное значение. В частности, это штабы управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Соответственно, по его словам, одной из главных целей дивизиона является артиллерия противника.



Самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" ВСУ

Капитан ВСУ Андрей Богач также рассказал, что боевые действия на их направлении носят непрерывный характер . Бои не утихают ни на минуту. Артиллерийский дивизион 5-й ОШБр постоянно получает задания и новые цели. По его словам, интенсивность боевых действий не снижается. Если такое и наблюдается, то только из-за ухудшения погодных условий. Андрей Богач также отметил, что враг не уменьшает интенсивность работы своей артиллерии. По его словам, противник пытается вести разведку и при обнаружении значимых целей применить все имеющиеся силы и средства, чтобы уничтожить их. Он подчеркнул: констатировать, что противник имеет малый запас боеприпаса, нельзя.



Командир самоходного артиллерийского дивизиона 5-й ОШБр Андрей Богач также сообщил, что на вооружении дивизиона есть и трофейные образцы САУ 2С19. В частности, российская САУ "Мста-СМ2" последней модификации. Эти САУ были захвачены украинскими подразделениями в ходе проведения успешной Харьковской операции. По словам Богача, хотя противник и пытался сделать все, чтобы эти машины стали небоеспособными и не могли быть использованы украинской армией, военнослужащие ВСУ смогли освоить и отремонтировать захваченные САУ.

Перспектива развития производства украинских дронов-камикадзе

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" и командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик рассказал, что в 2015 году успешно проведены государственные испытания ударных беспилотников украинского производства. Тогда Альянс "Новая энергия Украины" получил государственный заказ на производство 200 единиц ударных беспилотников. В то время, по словам Боровика, на производство дронов нужно было много времени и средств. Однако Минские договоренности внесли свои коррективы в производство ударных беспилотников. Поскольку по Минским договоренностям Украина имела ограничения в наступательном вооружении. Боровик подчеркнул, что такая же участь ожидала и производства других видов вооружения, относящихся к наступательным видам. По словам Боровика, за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Альянсе начали активно обсуждать и думать о том, как реанимировать производство ударных беспилотников. Однако производство не было перезапущено из-за того, что государство отказалось финансировать проекты. Боровик добавил, что уже через неделю после вторжения РФ он начал получать множество звонков с просьбой предоставить дроны-камикадзе.



Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Государство законтрактовало и профинансировало производство нескольких видов дронов-камикадзе. В частности, дрон "Відсіч" с дальностью полета 30–40 км и нагрузкой 2–4 кг, дрон "Ятаган", имеющий дальность полета до 15 км и 1,5–2-кг боевую часть. А также, как анонсировал Боровик, запущено производство и планируется презентация дрона под названием "Киевская Русь". Анонсированный дрон имеет дальность полета до 700 км и имеет 16 кг боевой части.