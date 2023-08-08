Об этом информирует Journal of Controlled Release .

Эта инъекция может использоваться для лечения сердечных заболеваний в будущем.

Сообщается, что хотя DHA находится в жирных рыбах, таких как лосось, обычно его принимают в форме пероральных добавок. Однако проблема заключается в том, что при употреблении в таком виде его плохо впитывает кишечник, что затрудняет получение пользы для здоровья.

DHA (докозагексаеновая кислота) – это омега-3 полиненасыщенная жирная кислота, которая рекомендуется за свои противовоспалительные и антиоксидантные свойства, помогающие предотвратить атеросклероз или накопление жировых бляшек на стенках артерий – основной причине сердечных приступов и инсультов.

Исследователи из Национального университета Сингапура разработали новую форму DHA, которая может быть введена через инъекцию. Эта форма лучше использует терапевтический потенциал этого вещества.

Чтобы защитить DHA от деградации и увеличить ее концентрацию в тканях, исследователи завернули ее в липосомальную форму. Липосомы – это маленькие, искусственно созданные сферические мешочки, которые могут быть созданы из холестерина и природных, нетоксичных фосфолипидов. Они используются для переноса лекарства или других веществ в ткани.

Практическая часть показала желаемые результаты

Ученые провели эксперимент, чтобы проверить эффективность нового лечения атеросклероза. Они кормили мышей диетой с высоким содержанием жиров в течение четырех недель, чтобы установить артериальные бляшки, а затем вводили контрольные DHA внутрь в течение восьми недель, продолжая давать мышам диету с высоким содержанием жиров. Исследователи заметили, что при доставлении в кровь липосомы скапливались. Они поглощались макрофагами – типом белых кровяных телец, уменьшавших бляшки.

Кроме того, налет становился более стабильным, что делало его менее вероятным для разрыва и причины закупорки артерий и последующего инфаркта или инсульта.

"Это первое исследование, продемонстрировавшее, что инъекционные наноформулирования могут значительно улучшить терапевтические эффекты DHA против атеросклероза в дозе от 40 000 до 400 000 раз ниже, чем сообщалось об использовании перорального DHA. Мы оптимистично настроены по клиническим преимуществам, которые это может принести нашим пациентам, и изучаем клинические испытания на пациентах в ближайшем будущем", - сказал автор исследования Цзюн-Вэй Ван.

Результаты исследования показывают, что инъекционная DHA представляет собой перспективный новый способ остановить прогрессирование атеросклероза, говорят исследователи. Они ожидают клинических испытаний на людях.