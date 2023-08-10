Об этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык рассказал во время своего выступления на конференции "Агро. Авиа. День", посвященной презентации и использованию беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, еще 5 лет никто и представить не мог, что беспилотники будут использовать столь широко.

"Мы являемся свидетелями того, как расширяется сфера использования агродронов. Хотел бы заметить, что эта техника - это не только для внесения средств защиты растений. На сегодняшний день это еще и картография, обследование на наличие, к сожалению, взрывоопасных предметов. Что касается последнего, то мы недавно протестировали дроны для обследования и разминирования территорий. На практике увидели, что это очень перспективные технологии", – сказал Башлык.

Он отметил, что правительство сейчас стимулирует локализацию создания дронов, и выразил надежду, что Украина вскоре перейдет к разработкам еще более современных беспилотников, в том числе и для агросектора.