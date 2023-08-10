"Перспективные технологии": в Минагрополитики рассказали об использовании дронов в сельском хозяйстве
Украина активно применяет дроны в сельском хозяйстве, в частности для обследования и разминирования территорий, и надеется, что их усовершенствование будет продолжаться
Об этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык рассказал во время своего выступления на конференции "Агро. Авиа. День", посвященной презентации и использованию беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, еще 5 лет никто и представить не мог, что беспилотники будут использовать столь широко.
"Мы являемся свидетелями того, как расширяется сфера использования агродронов. Хотел бы заметить, что эта техника - это не только для внесения средств защиты растений. На сегодняшний день это еще и картография, обследование на наличие, к сожалению, взрывоопасных предметов. Что касается последнего, то мы недавно протестировали дроны для обследования и разминирования территорий. На практике увидели, что это очень перспективные технологии", – сказал Башлык.
Он отметил, что правительство сейчас стимулирует локализацию создания дронов, и выразил надежду, что Украина вскоре перейдет к разработкам еще более современных беспилотников, в том числе и для агросектора.
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