Перспектива ядерного конфликта теперь снова возможна, - ООН

Об этом информируют на сайте ООН со ссылкой на доклад генсека Антониу Гутерреша для Совбеза.

"Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации

Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.

Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатию, человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека», – рассказал генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине глобальные. В первую очередь для продовольствия, из-за нарушения его поставок цены на продукты и удобрения выросли в несколько раз. Это ударит по самому бедному населению в мире и приведет к другим внутренним и межгосударственным конфликтам из-за общественного напряжения.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реальн .

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии".

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия. 28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии". 29 апреля стало известно, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией.

Экс-пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик считает, что демократизация России невозможна в ближайшие 20-30 лет , поэтому мир и Украина, прежде всего, должны понимать постоянную угрозу для себя со стороны РФ.

Политтехнолог Юрий Путевой в эфире Эспрессо высказал мнение, если Россия демократизируется, то как государства ее просто не будет существовать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb