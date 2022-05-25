Перспектива ядерного конфликта теперь снова возможна, - ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что хотя многие годы угроза ядерного конфликта считалась немыслимой, то сейчас она снова стала реальной
Об этом информируют на сайте ООН со ссылкой на доклад генсека Антониу Гутерреша для Совбеза.
"Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации
Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.
Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатию, человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека», – рассказал генеральный секретарь ООН.
Антониу Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине глобальные. В первую очередь для продовольствия, из-за нарушения его поставок цены на продукты и удобрения выросли в несколько раз. Это ударит по самому бедному населению в мире и приведет к другим внутренним и межгосударственным конфликтам из-за общественного напряжения.
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Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.
28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии".
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