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Главная война с Россией Перспектива ядерного конфликта теперь снова возможна, - ООН

Перспектива ядерного конфликта теперь снова возможна, - ООН

25 мая, 2022 среда
22:53
война с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что хотя многие годы угроза ядерного конфликта считалась немыслимой, то сейчас она снова стала реальной

Об этом информируют на сайте ООН со ссылкой на доклад генсека Антониу Гутерреша для Совбеза.

"Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации

Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.

Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатию, человеческое страдание можно уменьшить и полностью избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека», – рассказал генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине глобальные. В первую очередь для продовольствия, из-за нарушения его поставок цены на продукты и удобрения выросли в несколько раз. Это ударит по самому бедному населению в мире и приведет к другим внутренним и межгосударственным конфликтам из-за общественного напряжения.

  • 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие.
  • 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реальн .
    Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.
    28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии".
  • 29 апреля стало известно, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией.
  • Экс-пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик считает, что демократизация России невозможна в ближайшие 20-30 лет , поэтому мир и Украина, прежде всего, должны понимать постоянную угрозу для себя со стороны РФ.
  • Политтехнолог Юрий Путевой в эфире Эспрессо высказал мнение, если Россия демократизируется, то как государства ее просто не будет существовать.

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Мир
Россия
ООН
ядерное оружие
Антониу Гутерреш
ядерная война
воєнні злочини Росії
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