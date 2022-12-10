Об этом в эфире Эспрессо сказал немецкий политолог Сергей Сумленный.

"Я лично считаю, что РФ распадется и я этого желаю. По-моему, только таким образом можно достичь мира на границах России. Все войны велись из-за того, что она сохранилась слишком большой и она пыталась восстановить СССР. Она была слишком сильной, ядерное оружие - была возможность делать это безнаказанно", - сказал он.

По мнению политолога, если Россия распадется – и соседи будут жить спокойно, и россияне тоже.

"У них не будет перспектив гибнуть десятками тысяч в Украине, Сирии, Центральной Африке. Они не будут финансировать дворцы Путина, Шойгу или кого-то еще. У них есть шанс жить нормально, как украинцы, эстонцы, армяне. Люди, которые не начинают мировых войн. Я считаю, что распад РФ – это перспектива реальная, ее ничего не держит, кроме московского центра и московской силы. Как только московская сила закончится в Украине, то и татары и башкиры раньше или позже, их элиты решат, что им проще жить самостоятельно" , – добавил Сумленный.

Он подчеркнул, что у главы Татарстана или Башкирии будет четкая перспектива – сохранить для себя позицию независимого президента и в ООН выступать.

"А Путин куда-то исчезнет. Я думаю, это будет и для всех это хорошо. Почему россияне боятся? Они не понимают себя без империи. Если бы они понимали, что их жизнь будет гораздо лучше без империи, они бы согласились на это по банальному расчету, того, что им проще будет", - подытожил политолог.