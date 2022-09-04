Об этом в эфире Еспресо заявила депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

"После сегодняшнего ночного обстрела не работает централизованное водоснабжение в части Центрального района, потому что оккупанты попали по части водопроводной трубы. В целом по воде, несколько дней назад была информация от наших журналистов, которые провели анализ той воды, которая сегодня подается и общались с директором водоканала по перспективам. Их нет в вопросе подачи питьевой воды, кроме освобождения Херсона от оккупантов", - сказала она.

По словам Москаленко, других перспектив по централизованной подаче воды не будет.

"Та вода, которая подается из Днепро-Бужского лимана является соленой, потому что у него тоже нехорошая экологическая ситуация и там есть воды, которые заходят с Черного моря. Ситуация не решена", - подытожила депутат.