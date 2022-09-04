Перспектив по централизованной подаче питьевой воды в Николаеве, кроме освобождения Херсона, нет, - депутат облсовета Москаленко
Ситуация с централизованной подачей питьевой воды в Николаеве не решена
Об этом в эфире Еспресо заявила депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко.
"После сегодняшнего ночного обстрела не работает централизованное водоснабжение в части Центрального района, потому что оккупанты попали по части водопроводной трубы. В целом по воде, несколько дней назад была информация от наших журналистов, которые провели анализ той воды, которая сегодня подается и общались с директором водоканала по перспективам. Их нет в вопросе подачи питьевой воды, кроме освобождения Херсона от оккупантов", - сказала она.
По словам Москаленко, других перспектив по централизованной подаче воды не будет.
"Та вода, которая подается из Днепро-Бужского лимана является соленой, потому что у него тоже нехорошая экологическая ситуация и там есть воды, которые заходят с Черного моря. Ситуация не решена", - подытожила депутат.
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