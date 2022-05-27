Перспектив на Запорожском направлении у России нет, враг строит 2 линии обороны на оккупированных территориях, - Максим Жорин
Сокомандир ТРО "Азов" Максим Жорин рассказал, что на Запорожском направлении у российских оккупантов нет перспектив. В то же время враги боятся наступления Вооруженных сил Украины, поэтому строят 2 линии обороны на оккупированных территориях
Украинский защитник поделился деталями в эфире Еспресо.
"На Запорожском направлении мы наблюдаем попытки накопления сил врага. Оккупанты перебрасывают сюда и подразделения с территории аннексированного Крыма. Но никаких перспектив для них здесь нет. Нам удается навязывать врагу свою динамику событий, думать об обороне, а не наступлении. Поэтому российские захватчики сейчас сосредоточены на построении двух линий обороны внутри оккупированных территорий. Россияне боятся наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении", - отметил Жорин.
Сокомандир ТрО "Азов" добавил, что российским захватчикам некем усиливать свои позиции.
"Россияне пытаются усиливаться недобитками из-под Мариуполя, но там почти ничего не осталось. Мариупольский гарнизон уничтожил почти все, что Россия туда перебрасывала. Защитники Мариуполя также уничтожили почти все подразделения "ДНР", которые туда перебрасывали. Если говорить о переброске из Крыма, судя по словам пленных, они не очень хотят идти в бой", - заметил Максим Жорин.
- Запорожская ОВА в телеграмме сообщила, что на Запорожье российские захватчики усиливают войска в Пологовском и Васильевском районах.
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