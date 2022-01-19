Персонализированный аватар из Метавселенной: у Instagram появилась новая функция

Об этом сообщает Digital Information World.



С помощью новой функции пользователи смогут создать в приложении собственного аватара.



Чтобы активировать эту функцию, необходимо зайти во вкладку профиля, щелкнуть пункт "Настройки", перейти в аккаунт и выбрать кнопку "Аватары".



Аватар можно модифицировать на основе своей внешности - выбрать цвет кожи, глаз, волос, а также одежду и аксессуары.



После завершения настройки аватара, он появится в виде наклейки – его можно будет использовать в переписке, публикациях и сторис.





Напомним, 7 декабря 2021 года Instagram расширил функции для защиты подростков.

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