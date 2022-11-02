Персонал Запорожской АЭС возобновил тепло и горячую воду для энергодарцев
В Энергодаре снова появилось теплоснабжение и горячая вода - благодаря работникам Запорожской атомной электростанции, однако пока этого недостаточно для обеспечения всего города
Об этом сообщает в телеграме Энергоатом.
"Сегодня, 2 ноября, силами украинского персонала ЗАЭС возобновлено теплоснабжение в Энергодаре. Также в жилых домах появилась горячая вода", – пишут эксперты.
Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки.
В настоящее время работники Запорожской атомной электростанции продолжают работать над запуском систем возобновления теплоснабжения в Энергодаре.
"В настоящее время температура воды составляет 51 градус по Цельсию. Этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплоснабжением и горячей водой в полном объеме. Однако даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов", - разъясняют в Энергоатоме.
С мая тепло- и водоснабжение горожан обеспечивает Запорожская АЭС, а не ТЭС, которую из-за террористических действий рашистов остановили. В результате постоянных обстрелов атомной станции российскими оккупантами и разрушения энергетической инфраструктуры 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена.
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