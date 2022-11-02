Персонал Запорожской АЭС возобновил тепло и горячую воду для энергодарцев

Об этом сообщает в телеграме Энергоатом.

"Сегодня, 2 ноября, силами украинского персонала ЗАЭС возобновлено теплоснабжение в Энергодаре. Также в жилых домах появилась горячая вода", – пишут эксперты.

Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки.

В настоящее время работники Запорожской атомной электростанции продолжают работать над запуском систем возобновления теплоснабжения в Энергодаре.

"В настоящее время температура воды составляет 51 градус по Цельсию. Этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплоснабжением и горячей водой в полном объеме. Однако даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов", - разъясняют в Энергоатоме.

С мая тепло- и водоснабжение горожан обеспечивает Запорожская АЭС, а не ТЭС, которую из-за террористических действий рашистов остановили. В результате постоянных обстрелов атомной станции российскими оккупантами и разрушения энергетической инфраструктуры 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена.

Напомним, российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом. А СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС . Однако Россия не намерена этого делать. Более того, российское командование провело ротацию подразделений, контролирующих ЗАЭС.

Оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

28 октября сообщалось , что российским оккупантам не удалось заставить работников Запорожской АЭС массово заключать контракты с Росатомом.

Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.

Оккупанты возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

На Запорожской атомной электростанции россияне аннулируют пропуска работников украинского образца. Оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

Ущерб от оккупации Запорожской атомной электростанции россиянами составляет уже более 28 млрд гривен.

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