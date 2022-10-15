Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

В Агентстве отмечают, что Генеральный директор Гросси в последние недели принял участие в консультациях на высоком уровне с Украиной и Россией, направленных на скорейшее согласование и введение защитной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, подчеркивая, что это срочно необходимо для предотвращения ядерной аварии. Консультации продолжаются.

В ходе переговоров он также нарушил все более сложные условия работы украинского персонала ЗАЭС. По его словам, они сталкиваются с "недопустимым давлением" из-за требований подписать новый трудовой договор с Росатомом, чтобы сохранить свои рабочие места, тогда как украинский Энергоатом призывает их не делать этого и выполнять его указания.

"Я четко дал понять, что персонал должен быть позволен выполнять свои жизненно важные задачи без чрезмерного вмешательства или давления", — сказал генеральный директор.

Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров в Киеве и Москве сообщил , что продолжается работа над безопасной зоной вокруг Запорожской АЭС: "Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС".

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