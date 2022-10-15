Персонал ЗАЭС находится под "недопустимым давлением", - руководитель МАГАТЭ
Персонал заставляют подписать новый трудовой договор с Росатомом, а Энергоатом призывает их не делать этого и выполнять его указания.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
В Агентстве отмечают, что Генеральный директор Гросси в последние недели принял участие в консультациях на высоком уровне с Украиной и Россией, направленных на скорейшее согласование и введение защитной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, подчеркивая, что это срочно необходимо для предотвращения ядерной аварии. Консультации продолжаются.
В ходе переговоров он также нарушил все более сложные условия работы украинского персонала ЗАЭС. По его словам, они сталкиваются с "недопустимым давлением" из-за требований подписать новый трудовой договор с Росатомом, чтобы сохранить свои рабочие места, тогда как украинский Энергоатом призывает их не делать этого и выполнять его указания.
"Я четко дал понять, что персонал должен быть позволен выполнять свои жизненно важные задачи без чрезмерного вмешательства или давления", — сказал генеральный директор.
- Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров в Киеве и Москве сообщил , что продолжается работа над безопасной зоной вокруг Запорожской АЭС: "Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное