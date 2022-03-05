Персонал ЗАЭС даже под давлением оккупантов контролирует работу станции, - Верховная Рада
Оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.
Об этом говорится в сообщении Верховной Рады, – информирует Эспрессо.TV .
Персонал находится под давлением оккупантов и почти не имеет возможности межсменного отдыха, что существенно увеличивает вероятность возникновения ошибки во время работы и может привести к тяжелым радиационным последствиям, — отмечается в сообщении.
Несмотря на это, оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию. В сети находятся два энергоблока, другие - в состоянии ремонта и вынужденной холодной остановки.
По информации руководства Запорожской АЭС, персонал обходит территорию промплощадки и производственных помещений, чтобы выявить опасные предметы и повреждения конструкций, систем и элементов АЭС. Изменение радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон - в пределах нормальных показателей.
Возобновлены поставки отопления и горячей воды в город Энергодар.
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