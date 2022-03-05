Персонал ЗАЭС даже под давлением оккупантов контролирует работу станции, - Верховная Рада

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады, – информирует Эспрессо.TV .



Персонал находится под давлением оккупантов и почти не имеет возможности межсменного отдыха, что существенно увеличивает вероятность возникновения ошибки во время работы и может привести к тяжелым радиационным последствиям, — отмечается в сообщении.



Несмотря на это, оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию. В сети находятся два энергоблока, другие - в состоянии ремонта и вынужденной холодной остановки.



По информации руководства Запорожской АЭС, персонал обходит территорию промплощадки и производственных помещений, чтобы выявить опасные предметы и повреждения конструкций, систем и элементов АЭС. Изменение радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон - в пределах нормальных показателей.



Возобновлены поставки отопления и горячей воды в город Энергодар.

Напомним, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на Запорожской атомной электростанции.

Территория Запорожской атомной электростанции утром 4 марта была захвачена русскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу, в частности , проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.