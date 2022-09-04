Муж поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Персонал станции прекрасно все понимает и видит технику, вертолеты и прекрасно слушает, когда через 2-4 секунды после выстрела происходит прилет. Все прекрасно понимают, кто обстреливает Энергодар и станцию. Персонал ЗАЭС в тяжелом состоянии продолжает исполнение своих обязанностей. Морально-психологическое состояние работников станции тяжелый из-за постоянных обстрелов", - отметил Артем.

Работник Запорожской АЭС добавил, что российские оккупанты пытаются контролировать ситуацию на станции и в Энергодаре.

"Миссию МАГАТЭ водили россияне: военные, представители Росатома и какие-то криминальные лица. Водили по заранее подготовленным маршрутам . Техника не выгоняла, ведь факт нахождения техники уже давно зафиксирован. Обстрелы Энергодара продолжаются. Оккупанты сосредоточили свою пропаганду как на самих же. Энергодара: интернета нет, телевидение российское, где рассказывают, что ЗАЭС обстреливают ВСУ", - заметил Артем.

3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.