English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Персонал в тяжелом состоянии продолжает работу, но все отлично понимают, кто обстреливает станцию, - работник ЗАЭС Артем
Эксклюзив

Персонал в тяжелом состоянии продолжает работу, но все отлично понимают, кто обстреливает станцию, - работник ЗАЭС Артем

4 сентября, 2022 воскресенье
09:13
война с Россией

Работник Запорожской атомной электростанции Артем рассказал, что персонал в тяжелом морально-психологическом состоянии продолжает работу, но все прекрасно понимают, кто обстреливает станцию и город Энергодар

Муж поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Персонал станции прекрасно все понимает и видит технику, вертолеты и прекрасно слушает, когда через 2-4 секунды после выстрела происходит прилет. Все прекрасно понимают, кто обстреливает Энергодар и станцию. Персонал ЗАЭС в тяжелом состоянии продолжает исполнение своих обязанностей. Морально-психологическое состояние работников станции тяжелый из-за постоянных обстрелов", - отметил Артем.

Работник Запорожской АЭС добавил, что российские оккупанты пытаются контролировать ситуацию на станции и в Энергодаре.

"Миссию МАГАТЭ водили россияне: военные, представители Росатома и какие-то криминальные лица. Водили по заранее подготовленным маршрутам . Техника не выгоняла, ведь факт нахождения техники уже давно зафиксирован. Обстрелы Энергодара продолжаются. Оккупанты сосредоточили свою пропаганду как на самих же. Энергодара: интернета нет, телевидение российское, где рассказывают, что ЗАЭС обстреливают ВСУ", - заметил Артем.

  • 3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
Запорожская АЕС
Читайте также:
2 сентября, 2022 пятница
"Россия может расстроиться?" Президент и министр обороны Латвии призывают передать Украине самолеты и танки
Виталий Портников
Автор Виталий Портников
3 сентября, 2022 суббота
Кремль побеждает там, где есть "русский мир"
3 сентября, 2022 суббота
США не выдают визы Лаврову и делегации РФ для участия в мероприятиях ООН
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.29
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
4 сентября
09:36
Как Булгаков участвовал в высылке в Сибирь священников и жителей Дрогобыча
09:19
За сутки ВСУ ликвидировали 450 российских солдат, 15 танков, 11 артиллерийских систем и один самолет противника
09:14
Украина победила Эстонию на Евробаскете-2022
08:59
Военные РФ готовят из РСЗО с территории Запорожской АЭС, – The Insider опубликовал видео
08:54
Николай Княжицкий
Как нам деколонизировать Украину?
08:45
Россиянам, воюющим в Украине, не выплачивают обещанные боевые премии, - британская разведка
08:39
Во время обороны Северодонецка четверо спецназовцев НГУ уничтожили 20 кадыровцев, - Гайдай
08:35
Обновлено
Россия обстреляла Киевский район Харькова
08:16
За сутки россияне убили четырех мирных жителей Донбасса
08:12
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание трансляций всех матчей 3-го тура
08:04
Оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии
07:50
Из-за остановки Nord Stream цены на газ могут обновить новый максимум, - Bloomberg
07:16
За время войны враг выпустил по территории Украины более 500 ракет С-300, еще несколько тысяч таких, - Генштаб
07:01
Утечка жидкого водорода: NASA отложило на неопределенный срок запуск ракеты к Луне
06:32
Кремль может усилить самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, потому что те говорят о неудачах армии РФ, - ISW
06:11
Германия обещает Украине дополнительные €200 млн для помощи внутренним переселенцам
03:29
Обновлено
Россияне усилили полицейский режим в оккупированных населенных пунктах Юга Украины
02:43
В Черном море бурлит шторм, русский флот укрывается ближе к крымскому побережью.
02:26
Авиация ВСУ массово обстреляла опорные, командные пункты и транспортные пути россиян на Юге
01:19
Коноплянка забил за "Краковию" во втором матче подряд
00:12
В Симферополе раздались взрывы
2022, суббота
3 сентября
23:59
Кадыровцы будут убивать россиян при отступлении. Единственный шанс оккупантов выжить на Херсонщине - сдаться в плен, - Братчук
23:33
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове: Зеленский отреагировал
22:52
Россия обстреляла Сумскую область. За день около 67 прилетов
22:38
Рамзан Кадыров
Кадыров может возглавить Росгвардию, - росСМИ
22:35
"Милан" победил "Интер" в чемпионате Италии
22:20
ПВО
Мы сделаем все, чтобы Украина могла защитить свое небо, - Зеленский
22:18
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 сентября
22:04
Эксклюзив
Путин в тупике из-за дефицита личного состава армии РФ, - Марк Фейгин
21:54
Россияне обстреляли из артиллерии пограничную деревню на Черниговщине. Было 50 взрывов
21:41
Эксклюзив
Слишком оптимистично говорить о шансе на свободу народов в РФ, - Портников
21:37
Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам, - Зеленский
21:20
Эксклюзив
Риски по непроектным ситуациям на ЗАЭС растут с каждой нестандартной ситуацией, - экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Плачков
21:19
ВСУ
В течение суток россияне совершили 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины
21:11
В Чернобаевке на Черкасчине встречали на коленях павшего воина Виктора Кожана, воевавшего добровольцем с 2015 года
20:51
ЗАЭС снова отключили от сети: станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию, - МАГАТЭ
20:30
Российская железная дорога получила разнарядку на 10 тыс. наемников, - Генштаб ВСУ
20:14
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Главный страх Запада – мгновенный распад РФ, - Огрызко
20:07
Жадан
На нужды добровольческого подразделения "Хартия": группа "Жадан и Собаки" сыграет 4 концерта в странах Балтии
20:00
Эксклюзив
Путину некуда отступать, он будет воевать до последнего россиянина, - Марк Фейгин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV