Персонал в тяжелом состоянии продолжает работу, но все отлично понимают, кто обстреливает станцию, - работник ЗАЭС Артем
Работник Запорожской атомной электростанции Артем рассказал, что персонал в тяжелом морально-психологическом состоянии продолжает работу, но все прекрасно понимают, кто обстреливает станцию и город Энергодар
Муж поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Персонал станции прекрасно все понимает и видит технику, вертолеты и прекрасно слушает, когда через 2-4 секунды после выстрела происходит прилет. Все прекрасно понимают, кто обстреливает Энергодар и станцию. Персонал ЗАЭС в тяжелом состоянии продолжает исполнение своих обязанностей. Морально-психологическое состояние работников станции тяжелый из-за постоянных обстрелов", - отметил Артем.
Работник Запорожской АЭС добавил, что российские оккупанты пытаются контролировать ситуацию на станции и в Энергодаре.
"Миссию МАГАТЭ водили россияне: военные, представители Росатома и какие-то криминальные лица. Водили по заранее подготовленным маршрутам . Техника не выгоняла, ведь факт нахождения техники уже давно зафиксирован. Обстрелы Энергодара продолжаются. Оккупанты сосредоточили свою пропаганду как на самих же. Энергодара: интернета нет, телевидение российское, где рассказывают, что ЗАЭС обстреливают ВСУ", - заметил Артем.
- 3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.
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