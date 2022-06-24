"Персонал работает в невыносимых условиях": Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС

Об этом заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает официальная страница организации.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ должно отправиться туда "скорее" и что ситуация на объекте, находящемся под контролем российских вооруженных сил, "очевидно невыносима".

"МАГАТЭ знает о последних сообщениях в СМИ и других источниках, указывающих на ухудшение ситуации для украинского персонала на крупнейшей атомной электростанции страны. Ситуация там явно невыносима. Нам сообщается, что украинский персонал работает на объекте в чрезвычайно напряженных условиях, пока объект ект находится под контролем российских вооруженных сил", - сказал Гросси.

Также он добавил, что последние сообщения "очень тревожат и еще больше усугубляют мою обеспокоенность благосостоянием персонала там".

Отметим, что Энергоатом критикует намерение Гросси приехать на Запорожскую АЭС, считая, что таким образом он легитимизирует российскую оккупацию АЭС.

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