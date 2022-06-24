"Персонал работает в невыносимых условиях": Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии "все больше озабочено сложными условиями, в которых сталкивается персонал" Запорожской АЭС
Об этом заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает официальная страница организации.
Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ должно отправиться туда "скорее" и что ситуация на объекте, находящемся под контролем российских вооруженных сил, "очевидно невыносима".
"МАГАТЭ знает о последних сообщениях в СМИ и других источниках, указывающих на ухудшение ситуации для украинского персонала на крупнейшей атомной электростанции страны. Ситуация там явно невыносима. Нам сообщается, что украинский персонал работает на объекте в чрезвычайно напряженных условиях, пока объект ект находится под контролем российских вооруженных сил", - сказал Гросси.
Также он добавил, что последние сообщения "очень тревожат и еще больше усугубляют мою обеспокоенность благосостоянием персонала там".
- Отметим, что Энергоатом критикует намерение Гросси приехать на Запорожскую АЭС, считая, что таким образом он легитимизирует российскую оккупацию АЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное