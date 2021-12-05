Персонал Одесской пищевой академии отправляют в отпуск за свой счет, - СМИ

Соответствующую информацию озвучил источник в вузе, предоставив копию протокола состоявшегося 3 декабря 2021 года заседания ученого совета академии, передает одесская газета Думская.net.



Работник ОНАПТ на условиях анонимности сообщил, что с 6 декабря преподаватели уходят в неоплачиваемый отпуск до конца января. В декабре на 14 рабочих дней, в январе - также на 14 рабочих дней.



"При том, что в декабре в расписании стоят пары и запланированы защита дипломов студентами. То есть руководство заставляет работать без оплаты труда", - говорит педагог.



Кроме того, работники, работа которых не связана с присутствием студентов на занятиях, отправляются в отпуск до конца карантина. Поэтому коллектив намерен обратиться с жалобами в прокуратуру и Министерство образования.



Как указано в протоколе заседания, академия испытывает финансовые трудности. Так, контингент студентов за год сократился с 5524 человек до 4983, обучение которых оплачивали. Сообщается, что это привело к потере около 10 млн грн.



При этом аудит деятельности студгородка выявил убыточность содержания общежитий в размере около 12 млн грн. Вдобавок, от Минобразования не поступило около 5 млн грн, зато поднялись коммунальные тарифы.



В связи с этим было принято решение разместить все подразделения академии в учебном корпусе "А", а остальные корпуса законсервировать на период с 10 декабря 2021 по 21 февраля 2022 года.



При этом учебный процесс в весеннем семестре запланирован в дистанционном режиме (с 1 февраля по 26 февраля 2022 года). С 28 числа обучение возвращается по очной форме, если иное не будет предусмотрено карантинными ограничениями.





















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