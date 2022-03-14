Персонал ЧАЭС больше не в состоянии производить ремонт и техобслуживание оборудования, - Энергоатом

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Энергоатома.

В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится о физической и психологической усталости, которую испытывает персонал после непрерывной работы в течение почти трех недель.

"211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут поменяться. Они вступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины", - отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерена прибыть в Киев.

Министерша экологии Польши призвала исключить Россию из МАГАТЭ.



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