Персонал ЧАЭС больше не в состоянии производить ремонт и техобслуживание оборудования, - Энергоатом
Из-за чрезмерной усталости и психологического давления после непрерывной работы персонал Чернобыльской АЭС больше не в состоянии производить ремонт оборудования
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Энергоатома.
В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится о физической и психологической усталости, которую испытывает персонал после непрерывной работы в течение почти трех недель.
"211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут поменяться. Они вступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины", - отметил Гросси.
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