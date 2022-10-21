Пэрис Гилтон надела шляпу от украинского дизайнера

Об этом в своем Instagram сообщил сам дизайнер Руслан Багинский.

Американскую светскую львицу увидели в аэропорту Мумбаи. Пэрис Гилтон прилетела туда для презентации нового аромата Ruby Rush. Звезда сделала несколько фото с фанатами, покрасовавшись шляпкой украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Головной убор создан в рамках коллекции осень-2022. Стоимость его составляет $280. Шляпка выполнена из шерстяной и хлопчатобумажной ткани и украшена лаконичной вышивкой ручной работы.

Недавно музыкант и актер горрора "Птичий короб" Колсон Бейкер, известный также как Machine Gun Kelly, вышел на красную дорожку международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич в серьгах украинского бренда POCHE

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