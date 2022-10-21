Пэрис Гилтон надела шляпу от украинского дизайнера
Американская фотомодель и актриса Пэрис Гилтон покрасовалась в шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского
Об этом в своем Instagram сообщил сам дизайнер Руслан Багинский.
Американскую светскую львицу увидели в аэропорту Мумбаи. Пэрис Гилтон прилетела туда для презентации нового аромата Ruby Rush. Звезда сделала несколько фото с фанатами, покрасовавшись шляпкой украинского бренда Ruslan Baginskiy.
Головной убор создан в рамках коллекции осень-2022. Стоимость его составляет $280. Шляпка выполнена из шерстяной и хлопчатобумажной ткани и украшена лаконичной вышивкой ручной работы.
- Недавно музыкант и актер горрора "Птичий короб" Колсон Бейкер, известный также как Machine Gun Kelly, вышел на красную дорожку международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич в серьгах украинского бренда POCHE
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное