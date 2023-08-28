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Периодическое голодание предотвращает развитие болезни Альцгеймера

28 августа, 2023 понедельник
17:04
Наука

Команда ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего и Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе смогла настроить биологические часы мышей с болезнью Альцгеймера с помощью периодическоо голодания

Исследование опубликовало издание Cell Metabolism.

Когда исследователи поставили мышей на ограниченный по времени график кормления у животных заметно улучшилась функция памяти. Между тем амилоидные белки, которые давно связывают с болезнью Альцгеймера, имели меньшую вероятность накапливаться в мозгу голодающих мышей.

Мышам давали есть только в течение шестичасового окна каждый день, что для людей равно 14-часовому голоданию в каждом 24-часовом цикле.

По результатам исследования ученые обнаружили, что это помогает восстановить биологические ритмы, нарушенные болезнью Альцгеймера.

Изменения также заметили вплоть до молекулярного уровня: многочисленные гены, связанные с заболеваниями и воспалениями в мозге, продемонстрировали существенные различия взаимодействия у мышей с болезнью Альцгеймера во время голодания.

Мыши с графиком кормления имели более регулярный режим сна и были менее активны ночью по сравнению с мышами, которым позволяли есть в любое время.

Ученые считают, что биологические сбои могут стать основой для новых методов лечения болезни Альцгеймера.

"В течение многих лет мы предполагали, что биологические сбои, которые наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера, являются результатом нейродегенерации, но теперь считаем, что это может быть наоборот – биологические сбои могут быть одним из главных факторов развития патологии Альцгеймера", - отметила нейробиолог Паула Десплат из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В настоящее время болезнь Альцгеймера поражает примерно каждого девятого взрослого американца старше 65 лет и ожидается, что в будущем это заболевание станет еще более распространенным.

Нарушение биологических часов является одним из способов вмешательства болезни Альцгеймера в процессы человеческого организма. Люди с этим заболеванием сталкиваются с изменениями своего цикла сна/бодрствования, часто испытывают усиление когнитивных расстройств и спутанность сознания по вечерам, могут испытывать трудности с засыпанием.

Принятие режима периодического голодания – это то, что люди могут сделать относительно легко и быстро. Если испытание "метода периодического голодания" на людях покажет такие же результаты, это будет еще один потенциальный вариант изучения борьбы с этой вредной формой деменции.

"Биологические нарушения при болезни Альцгеймера являются основной причиной размещения больных в домах престарелых", - говорит Паула Десплат.

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