Об этом Наталья Диденко проинформировала в телеграмме.

Со следующей недели, со 2 апреля, в Украине прогнозируется похолодание и периодические дожди.

В понедельник ожидается +7…+11, на юге и востоке будет теплее – +10…+14 градусов. В Киеве прогнозируют дождь, а днем температура достигнет 10 градусов тепла.

"В воскресенье будут идти периодические дожди – зонты! В восточных областях атмосфера от осадков еще завтра удержится. В дальнейшем холодная погода окрепнет в Украине, только в восточных областях будет тепло. Где холод протекает, а где тепло задерживается – смотрите на прогностической карте внизу", - написала синоптик.