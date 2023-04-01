Периодические дожди: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
Со 2 апреля 2023 года в Украине в течение недели ожидается холодная погода, в воскресенье возможны периодические дожди
Об этом Наталья Диденко проинформировала в телеграмме.
Со следующей недели, со 2 апреля, в Украине прогнозируется похолодание и периодические дожди.
В понедельник ожидается +7…+11, на юге и востоке будет теплее – +10…+14 градусов. В Киеве прогнозируют дождь, а днем температура достигнет 10 градусов тепла.
"В воскресенье будут идти периодические дожди – зонты! В восточных областях атмосфера от осадков еще завтра удержится. В дальнейшем холодная погода окрепнет в Украине, только в восточных областях будет тепло. Где холод протекает, а где тепло задерживается – смотрите на прогностической карте внизу", - написала синоптик.
- По состоянию на утро субботы, 1 апреля, генерация электроэнергии в Украине полностью обеспечивает потребности потребителей. Однако в Житомирской области возможны отключения.
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