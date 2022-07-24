Перезимовать в Славянске будет почти невозможно, нужно уезжать, - глава городской ВА
В Славянске не будет газа зимой, и в многоэтажках будет невозможно пережить зиму
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Если говорить об отопительном сезоне, к которому город готовится, – газа не будет. Это уже понятно, единственный способ для отопления – это электричество или другие котлы. Возможность компаний давать нам электричество очень ограничены", – отметил он.
По словам Ляха, если все жители Донецкой области включат отопительные устройства, - инфраструктура ляжет.
"Нужно понимать, что в многоэтажках будет перезимовать не то что тяжело, а почти невозможно. Сюда нужно добавить проблемы с водой и канализацией – когда будет минусовая температура, это будет ужас. Поэтому нужно уезжать. Надо понимать, что каждый должен решить, оставаться ли в городе в отопительный сезон, учитывая опасность, которая может быть", - подытожил глава ВА.
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