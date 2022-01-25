Переживаем за них, вся страна за них переживает - тренер сборной Петраков пожаловался на нехватку игровой практики наших топ-легионеров
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков переживает, что важные футболисты национальной команды, играющие за границей, не получают игровой практики
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Петраков пожаловался на нехватку игровой практики у Ярмоленко, Зинченко, Малиновского и Соболя.
"К сожалению да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с этим проблемы. Но надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.
- Напомним, 26 ноября 2021 года стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии.
- 24 января сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков пройдет стажировку в итальянской "Аталанте".
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