Переживаем за них, вся страна за них переживает - тренер сборной Петраков пожаловался на нехватку игровой практики наших топ-легионеров

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.



Петраков пожаловался на нехватку игровой практики у Ярмоленко, Зинченко, Малиновского и Соболя.



"К сожалению да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с этим проблемы. Но надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Украина сыграет с Шотландией 24 марта в Глазго. Победитель полуфинала плей-офф 29 марта встретится с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

Напомним, 26 ноября 2021 года стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии.

24 января сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков пройдет стажировку в итальянской "Аталанте".

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