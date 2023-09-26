Пережить еще одну зиму войны: Норвегия передала Украине пакет помощи более чем на $90 млн

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт, пишет "Радио Свобода".

"Гражданское население Украины сильно пострадало в результате жестокой войны, которую ведет Россия. Усилия украинского народа по борьбе с ежедневными нападениями на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру были героическими. Им нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны", - отметила норвежская министр.

Эту тему Хуитфельдт обсудила на открытии третьего совещания старших должностных лиц по гуманитарным вопросам по Украине в Осло.

Известно также, что на встрече "основное внимание будет уделено сложной гуманитарной ситуации, создаваемой войной в Украине, а также рассмотрению способов оказания необходимой помощи гражданскому населению в нужное время".

На встрече присутствовали представители Национального комитета Общества Красного Креста Украины. Генеральный директор Нацкомитета Максим Доценко встретился с кронпринцем Норвегии Гоконом Магнусом.

"Гуманитарная ситуация в Украине во время войны, как эффективно преодолевать вызовы и решать первоочередные потребности населения во время войны - это те вопросы, которые беспокоят кронпринца. Также Гокон Магнус отметил дальнейшую поддержку и помощь Украине", - говорится в сообщении УЧХ.