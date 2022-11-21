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"Пережили оккупацию, переживем и трудности": в Херсоне осталось до 80 тыс. жителей

21 ноября, 2022 понедельник
16:23
война с Россией

Сейчас есть выезжающие горожане, есть возвращающиеся и те, кто, пережив оккупацию, категорически отказываются от добровольной эвакуации

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Совет для людей: по возможности уехать из Херсона, эвакуироваться. И из соображений безопасности, и из-за бытовых вопросов. Но есть значительная часть херсонцев, и их гораздо больше, которые категорически отказываются выезжать из своих домов… Они говорят: мы здесь пережили оккупантов, поэтому сейчас мы переживем все трудности. Учитывая, что большее количество людей не желает уезжать из города Херсон, мы должны сделать абсолютно все для того, чтобы обеспечить быт этих людей", - сказал Хлань.

По его словам, в настоящее время в Херсоне количество населения держится на уровне 80 тысяч человек – есть те, кто решил сейчас выехать, учитывая слишком сложные бытовые условия, но и те, кто возвращаются в город.

Также Хлань рассказал, что с каждым днем город возвращается к жизни, насколько это возможно. Но до сих пор нет электроснабжения, соответственно водоснабжения и теплоснабжения. С помощью международных благотворительных организаций регионов Украины в Херсон поступает гуманитарная помощь, в том числе генераторы для того, чтобы локально можно было обеспечить электроснабжение, автомобили скорой помощи, спецтехника, продолжается восстановление мобильной связи. Анонсировані автобусные рейсы в Одессу.

Город понемногу приходит в себя от того, что оккупант фактически уничтожил всю критическую инфраструктуру, украл все, что принадлежит громаде, подчеркнул Хлань.

  • К слову, 21 ноября российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона.
  • Напомним, ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
  • Жители освобожденного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.
  • 16 ноября в деоккупированном Херсоне приступил к работе мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.
  • 18 ноября российский агрессор из РСЗО и танков ударил по жилым кварталам Херсона.

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Украина
Херсон
военные силы Украины
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