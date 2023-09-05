Пережил Вторую мировую, но не вторжение России: история 130-летнего храма в Перемоге. Фоторепортаж

Выбитые окна, затянутые полиэтиленом, обстрелянное танковыми снарядами крыльцо, разбитый деревянный фасад, прошитый пулями купол…

"Обстреливали купол, потому что считали, что там сидит корректировщик, – говорит настоятель храма отец Александр Ярмольчик. – Приходили, искали – никого не нашли, потому что не было там никакого корректировщика"

28 февраля 2022 года российские войска зашли в Перемогу, а уже 5 марта церковь была обстреляна.

Изуродованы оба этажа церкви, на втором этаже повсюду следы от пуль – дыры в потолке, дыры в полу и стенах.

Было два прилета, от которых разворотило стены и встал дыбом пол, вылетели окна. От сдетонировавшего снаряда разлетелись железные раскаленные осколки и впились в пол.

Поврежденный фасад, установлены новые окна вместо поврежденных. Вид на восток здания

Фрагмент поврежденных фасада и крыльца. Вид на запад здания

Фрагмент поврежденного фасада и крыльца. Вид на северо-запад здания

Поврежденное окно второго этажа



Прихожане уходят из храма. Вид на юг здания



Отец Александр Ярмольчик на фоне поврежденного храма рассказывает об обстрелах. Вид на юго-запад здания.

Часть алтаря, покрытая полиэтиленом для ремонта, фрагменты стен, зашиты OSB

Фрагмент поврежденного купола, выбитые стекла в окнах, вид изнутри

Фрагмент стены, зашитой OSB после обстрелов

Икона Божией Матери, демонтированная на время ремонта

Иконы, церковная утварь, демонтированные на время ремонта

К счастью, в деревянном здании храма, сохранившего свой первоначальный вид со времен постройки, не произошло возгорания, потому что тогда от церкви ничего бы не осталось, а следовательно, как подчеркивает настоятель, нечего было бы передать потомкам.

В настоящее время усилиями прихожан, меценатов и волонтеров продолжается восстановление храма, однако средств катастрофически не хватает, поскольку война продолжается, и первоочередной является поддержка Вооруженных сил Украины.

Отец Александр рассказывает, что на территории церкви русские захватчики разместили свою технику.



Материал подготовлен в рамках проекта "Документирование влияния войны на культурный сектор в Украине", осуществляемого Институтом массовой информации в партнерстве с ЮНЕСКО. Данная публикация не выражает какого-либо мнения со стороны ЮНЕСКО. Автор несет ответственность за выбор и представление материалов, а также за высказанные в них мнения, не обязательно отвечающие ЮНЕСКО и не обязывающие Организацию к каким-либо действиям.

Автор фоторепортажа: Юлия Бельская, фотограф, член Национального союза фотохудожников Украины, оператор, куратор международного фестиваля пинхол-фотографии Pavlovka Pinhole Fest.