Пережил Вторую мировую, но не вторжение России: история 130-летнего храма в Перемоге. Фоторепортаж
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Перемога Броварского района Киевской области был построен еще в 1892 году. В 1930-е годы памятник украинской деревянной архитектуры XIX века был закрыт для богослужений, впоследствии его использовали как помещение школы и клуба. Церковь пережила Вторую мировую войну, оставшись единственным уцелевшим зданием в Ялдовке (так называлось село до 1945 г.), но получила значительные повреждения во время полномасштабного российского вторжения
Выбитые окна, затянутые полиэтиленом, обстрелянное танковыми снарядами крыльцо, разбитый деревянный фасад, прошитый пулями купол…
"Обстреливали купол, потому что считали, что там сидит корректировщик, – говорит настоятель храма отец Александр Ярмольчик. – Приходили, искали – никого не нашли, потому что не было там никакого корректировщика"
28 февраля 2022 года российские войска зашли в Перемогу, а уже 5 марта церковь была обстреляна.
Изуродованы оба этажа церкви, на втором этаже повсюду следы от пуль – дыры в потолке, дыры в полу и стенах.
Было два прилета, от которых разворотило стены и встал дыбом пол, вылетели окна. От сдетонировавшего снаряда разлетелись железные раскаленные осколки и впились в пол.
Поврежденный фасад, установлены новые окна вместо поврежденных. Вид на восток здания
Фрагмент поврежденных фасада и крыльца. Вид на запад зданияФрагмент поврежденного фасада и крыльца. Вид на северо-запад здания
Поврежденное окно второго этажа
Прихожане уходят из храма. Вид на юг здания
Отец Александр Ярмольчик на фоне поврежденного храма рассказывает об обстрелах. Вид на юго-запад здания.
Часть алтаря, покрытая полиэтиленом для ремонта, фрагменты стен, зашиты OSB
Фрагмент поврежденного купола, выбитые стекла в окнах, вид изнутри
Фрагмент стены, зашитой OSB после обстрелов
Икона Божией Матери, демонтированная на время ремонта
Иконы, церковная утварь, демонтированные на время ремонта
К счастью, в деревянном здании храма, сохранившего свой первоначальный вид со времен постройки, не произошло возгорания, потому что тогда от церкви ничего бы не осталось, а следовательно, как подчеркивает настоятель, нечего было бы передать потомкам.
В настоящее время усилиями прихожан, меценатов и волонтеров продолжается восстановление храма, однако средств катастрофически не хватает, поскольку война продолжается, и первоочередной является поддержка Вооруженных сил Украины.
Отец Александр рассказывает, что на территории церкви русские захватчики разместили свою технику.
Материал подготовлен в рамках проекта "Документирование влияния войны на культурный сектор в Украине", осуществляемого Институтом массовой информации в партнерстве с ЮНЕСКО. Данная публикация не выражает какого-либо мнения со стороны ЮНЕСКО. Автор несет ответственность за выбор и представление материалов, а также за высказанные в них мнения, не обязательно отвечающие ЮНЕСКО и не обязывающие Организацию к каким-либо действиям.
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