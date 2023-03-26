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Перейти в ПЦУ готовы 10-15% монахов из Лавры, - священнослужитель

26 мартa, 2023 воскресенье
19:56
Общество

В Киево-Печерской Лавре находятся от 100 до 200 монахов и священнослужителей МП, из них 15% готовы присоединиться к Украинской Православной Церкви

Об этом информирует священнослужитель ПЦУ отец Георгий Коваленко в интервью LB.ua.

"Что касается настроений, то большинство ожидает, как будут развиваться события. Большинство несубъектно даже с точки зрения желания высказать свою позицию. Мы знаем об определенном крайнем проценте искренних любителей "русского мира" - это, думаю, 10-15%. И где-то 10-15% людей, которые хотели бы изменений и готовы к единству с Православной Церковью Украины", – говорит Коваленко.

Священнослужитель подчеркнул, что Лавра – это общежитский монастырь и монахи живут вместе уже много лет, а потому будут обращать внимание на решения друг друга.

"Например, был на прошлой неделе Синод Московского патриархата. Какие он мог принять прогрессивные решения, когда непосредственно в Синоде четыре человека под санкциями? Из которых двое – лишены или приостановлены в гражданстве. У них выбор между корпоративным и искренним и честным. Иногда корпоративное побеждает Вот, к сожалению, мне кажется, что корпоративное может побеждать и в монашеском сообществе, потому что это более близкое внутреннее устройство, оно понятнее, чем внешний мир, который иногда неизвестен или непонятен", – разъясняет представитель ПЦУ.

Коваленко заявил, что сейчас в Киево-Печерской Лавре находится более ста монахов.

"Насельников более 100 точно, но менее 200. Где-то в этих пределах. Вопрос, считать ли послушников обитателями? Я глубоко не погрузился, но знаю, что до 200 есть", – добавил Коваленко.

  • Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников лавры, прославлявшего "русский мир".
  • 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры в государство.
  • Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
  • 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
  • 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им отказано, встреча прошла с чиновниками ОПУ.
  • 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия , которая определит состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Уже в первый день работы комиссии выявлены многочисленные нарушения.
  • Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лавры расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.
  • Представители УПЦ (МП) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры, несмотря на заявления представителей церкви о саботаже выселения.
  • Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил , что буду защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта.
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