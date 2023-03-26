Перейти в ПЦУ готовы 10-15% монахов из Лавры, - священнослужитель
В Киево-Печерской Лавре находятся от 100 до 200 монахов и священнослужителей МП, из них 15% готовы присоединиться к Украинской Православной Церкви
Об этом информирует священнослужитель ПЦУ отец Георгий Коваленко в интервью LB.ua.
"Что касается настроений, то большинство ожидает, как будут развиваться события. Большинство несубъектно даже с точки зрения желания высказать свою позицию. Мы знаем об определенном крайнем проценте искренних любителей "русского мира" - это, думаю, 10-15%. И где-то 10-15% людей, которые хотели бы изменений и готовы к единству с Православной Церковью Украины", – говорит Коваленко.
Священнослужитель подчеркнул, что Лавра – это общежитский монастырь и монахи живут вместе уже много лет, а потому будут обращать внимание на решения друг друга.
"Например, был на прошлой неделе Синод Московского патриархата. Какие он мог принять прогрессивные решения, когда непосредственно в Синоде четыре человека под санкциями? Из которых двое – лишены или приостановлены в гражданстве. У них выбор между корпоративным и искренним и честным. Иногда корпоративное побеждает Вот, к сожалению, мне кажется, что корпоративное может побеждать и в монашеском сообществе, потому что это более близкое внутреннее устройство, оно понятнее, чем внешний мир, который иногда неизвестен или непонятен", – разъясняет представитель ПЦУ.
Коваленко заявил, что сейчас в Киево-Печерской Лавре находится более ста монахов.
"Насельников более 100 точно, но менее 200. Где-то в этих пределах. Вопрос, считать ли послушников обитателями? Я глубоко не погрузился, но знаю, что до 200 есть", – добавил Коваленко.
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