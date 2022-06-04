Перейти к затяжной войне и расколоть Запад – это планы Путина, - Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что сейчас РФ будет пытаться перейти к долговременной войне в Украине, кроме того, пророссийская позиция лоббируется отдельными европейскими лидерами
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Теоретически план оккупантов не изменился – это выход на границы Донецкой и Луганской областей и обеспечение контроля по всему Югу Украины от территории РФ до Приднестровья. Однако этот план требует значительных ресурсов, а с другой стороны сейчас набирает обороты другой тренд – это переход к затяжной войны", - сказал Згурец.
Эксперт добавил, что кроме попыток перейти к долговременной войне есть попытки некоторых европейских лидеров и самого Путина расколоть Запад и выйти на этап переговорного процесса.
"Это определенным образом отразится на попытке заморозить боевые действия с определенного этапа и затем накопить новые силы российской стороной, чтобы продолжить боевые действия", - добавил он.
По словам эксперта, сейчас очень важно, чтобы украинская дипломатия на международном уровне разрушала вышеупомянутые планы Путина и отдельных европейских лидеров.
"Наша дипломатия должна работать, чтобы разбить план РФ, а это в свою очередь минимизировали риски раскола ЕС", - отметил Згурец.
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