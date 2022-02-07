Перевыполнение по доходам в бюджет в январе превысило 9 млрд грн, - Марченко
В понедельник, 7 февраля, министр финансов Сергей Марченко пообщался с журналистами Bloomberg TV об экономической ситуации в Украине и поддержке международных партнеров
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Пока у нас есть ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований. Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн", - говорится в сообщении.
Марченко рассказал, что ведутся переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.
"Важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки. Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать в жизнь структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", - добавил министр.
- Напомним, что в 2021 году на борьбу с COVID-19 из государственного бюджета Украины было выделено 46,4 млрд грн, почти половину этих средств использовали на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и услуг по вакцинации населения.
- Кроме того, по результатам января украинский бюджет получил на 7 млрд грн больше запланированного, при этом в целом ситуация в экономике Украины стабилизировалась.
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