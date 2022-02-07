Перевыполнение по доходам в бюджет в январе превысило 9 млрд грн, - Марченко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



"Пока у нас есть ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований. Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн", - говорится в сообщении.



Марченко рассказал, что ведутся переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий.



"Важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки. Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать в жизнь структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", - добавил министр.

Напомним, что в 2021 году на борьбу с COVID-19 из государственного бюджета Украины было выделено 46,4 млрд грн, почти половину этих средств использовали на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и услуг по вакцинации населения.

Кроме того, по результатам января украинский бюджет получил на 7 млрд грн больше запланированного, при этом в целом ситуация в экономике Украины стабилизировалась.