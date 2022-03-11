Перевозки во время войны: Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров

Об этом сообщают в компании.



"Работаем по графику. Укрзализныця запускает новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com", - говорится в сообщении.

На сайте можно найти актуальную информацию о:

эвакуационных рейсах;

международных маршрутах;

работе вокзалов;

об очередях на пунктах пересечения границ со странами ЕС.

Также всю актуальную информацию о работе Укрзализныци можно получить на официальных страницах:

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На официальном портале Укрзализныци

Контакт-центр Укрзализныци: 0 800 503 111, 044 465 33 44

Напомним, после полномасштабного нападения России на Украину оккупанты начали распространять фейки. Так появились фейковые страницы Укрзализныци.