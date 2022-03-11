Перевозки во время войны: Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров
Укрзализныця запустила новый веб-ресурс для пассажиров, где можно получить всю актуальную информацию об эвакуационных рейсах
Об этом сообщают в компании.
"Работаем по графику. Укрзализныця запускает новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com", - говорится в сообщении.
На сайте можно найти актуальную информацию о:
- эвакуационных рейсах;
- международных маршрутах;
- работе вокзалов;
- об очередях на пунктах пересечения границ со странами ЕС.
Также всю актуальную информацию о работе Укрзализныци можно получить на официальных страницах:
- Telegram
- Viber
- На официальном портале Укрзализныци
Контакт-центр Укрзализныци: 0 800 503 111, 044 465 33 44
- Напомним, после полномасштабного нападения России на Украину оккупанты начали распространять фейки. Так появились фейковые страницы Укрзализныци.
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