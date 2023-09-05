Перевозка квадроциклами, бегство по лесу, фейковые студенческие билеты: СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В Тернопольской области сотрудники СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклончанам избежать мобилизации из-за поступления в одно из местных высших учебных заведений.

По данным следствия, для реализации сделки мужчина обещал своим клиентам подключить собственные связи в учебных заведениях.

Стоимость такой услуги он оценивал от 2 тыс. долларов США с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области двое жителей перевозили уклонян в ЕС на квадроциклах через карпатские леса.

Также в Ровенской области СБУ разоблачила коррупционную схему выезда потенциальных призывников за пределы Украины как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Отмечается, что формальным поводом загранкомандировки было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

В Закарпатской области были задержаны два жителя Ужгородского района, которые за деньги подсказывали уклоняющимся лесные тропы для скрытого пересечения границы.

В Николаеве сообщено о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации. Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном предложении, что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.