Перевозка квадроциклами, бегство по лесу, фейковые студенческие билеты: СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации
Служба безопасности разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в разных областях Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В Тернопольской области сотрудники СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклончанам избежать мобилизации из-за поступления в одно из местных высших учебных заведений.
По данным следствия, для реализации сделки мужчина обещал своим клиентам подключить собственные связи в учебных заведениях.
Стоимость такой услуги он оценивал от 2 тыс. долларов США с одного военнообязанного.
В Ивано-Франковской области двое жителей перевозили уклонян в ЕС на квадроциклах через карпатские леса.
Также в Ровенской области СБУ разоблачила коррупционную схему выезда потенциальных призывников за пределы Украины как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.
Отмечается, что формальным поводом загранкомандировки было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.
В Закарпатской области были задержаны два жителя Ужгородского района, которые за деньги подсказывали уклоняющимся лесные тропы для скрытого пересечения границы.
В Николаеве сообщено о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации. Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном предложении, что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В Черниговской области Служба безопасности объявила подозрение участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, позволяющего мужчинам выезжать за границу.
- Также в Киевской области глава военно-врачебной комиссии подозревается в выдаче поддельных справок о непригодности к военной службе. Она "помогла" уклониться от призыва более 50 человек.
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