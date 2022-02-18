Перевозили Porsche и Bentley: в Атлантическом океане из-за пожара на судне эвакуировали экипаж, корабль остался дрейфовать в водах
В 90 морских милях от португальских Азорских островов на 200-метровом судне вспыхнул пожар в грузовом отсеке
Об этом сообщает CNN.
По данным ВМС Португалии, экипаж в составе 22 человек был эвакуирован в местную гостиницу.
Известно, что владельцы судна пытаются организовать буксировку, однако пожар продолжается.
Сейчас корабль продолжает дрейфовать в водах океана, за ним следит корабль береговой охраны Португалии.
В Porsche и Volkswagen подтвердили CNN, что среди груза находились автомобили компаний. Кроме того, они контактируют с дилерами, чтобы предупредить клиентов о проблеме.
Пока неизвестно, что стало причиной возникновения пожара и какой ущерб нанес огонь.
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