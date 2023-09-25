Перевозил в желудке кокаин на 3,5 млн грн: СБУ на границе задержала наркоторговца

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности предотвратила попытку одного из латиноамериканских наркокартелей наладить международный канал контрабанды кокаина в Украину, задержав на границе наркоторговца, перевозившего в желудке кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн грн.

"Для скрытой перевозки "товара" через границу злоумышленники упаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали. За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полукилограмма кокаина на почти 3,5 млн в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Маршрут контрабандного канала пролегал транзитом через несколько европейских стран. Затем наркотики завозили в Одессу для последующего сбыта.

По данным следствия, нелегальный бизнес позволял его участникам систематически получать миллионные "доходы".

В частности, было установлено, что незаконную деятельность организовала представительница криминалитета Сумщины вместе с сообщником, выехавшим в одну из стран Латинской Америки.

Там мужчина наладил связи с местными наркоторговцами, где покупал кокаин и переправлял его своим сообщникам в Украину. Его сообщник из Одессы получал контрабандный "товар" и в дальнейшем подыскивал наркодилеров.

Для перевозки наркотиков из-за границы подозреваемые регулярно привлекали наркокурьеров, получавших свой "процент" из каждой партии "товара". Таких "перевозчиков" подыскивали среди лиц, которые освобождались от призыва и могли свободно пересекать границу.

Сотрудники СБУ задержали на таможенном посту одного из участников наркогруппировки, который в себе и в собственных вещах пытался завезти в Украину почти полкилограмма кокаина.

После этого были задержаны еще двое фигурантов - организатор наркотрафика и его сообщник-одессит, которые готовились его "встретить".

Все трое задержанных сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.