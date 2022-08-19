Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, грузовой автомобиль ЗИЛ хортел разминуться со встречным автомобилем и съехал на обочину дороги, проигнорировав предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте.

"Это был Дейнека Иван Григорьевич, житель Краснополья, местный фермер - владелец аграрной компании и депутат районного совета. Председатель ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области. Мужчина находился в машине один, за рулем. Перевозил собранный урожай. Соболезнования семье и громаде", - сказал глава области.

За день, 18 августа, в Сумской области российский агрессор из ствольной артиллерии и минометов обстрелял территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской громад.

На Сумщине утром 19 августа российские оккупанты обстреляли из минометов Белопольскую и Краснопольскую громады.

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