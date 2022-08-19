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Перевозил урожай и подорвался на мине: на Сумщине погиб фермер Иван Дейнека

19 августа, 2022 пятница
18:08
война с Россией Перевозил урожай и взорвался на мини: в Сумской области погиб фермер Иван Дейнека

В Сумской области, в Краснопольской громаде, подорвался грузовик фермера, который перевозил собранный урожай. За рулем автомобиля был владелец аграрной компании Иван Дейнека

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, грузовой автомобиль ЗИЛ хортел разминуться со встречным автомобилем и съехал на обочину дороги, проигнорировав предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте.

"Это был Дейнека Иван Григорьевич, житель Краснополья, местный фермер - владелец аграрной компании и депутат районного совета. Председатель ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области. Мужчина находился в машине один, за рулем. Перевозил собранный урожай. Соболезнования семье и громаде", - сказал глава области.

  • За день, 18 августа, в Сумской области российский агрессор из ствольной артиллерии и минометов обстрелял территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской громад.
  • На Сумщине утром 19 августа российские оккупанты обстреляли из минометов Белопольскую и Краснопольскую громады.

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