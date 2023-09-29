Перевозил "шахеды" из Ирана на границу Украины: СБУ объявила подозрение гендиректору авиакомпании РФ
Служба безопасности Украины объявила о подозрении подсанкционному гендиректору российской авиакомпании "223-й летный отряд" минобороны РФ Юрию Великокладу: он перевозил "шахеды" из Ирана на украинскую границу
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, Великоклад организовал перевозку иранских дронов-камикадзе на украинскую границу: ими 3 июля этого года россияне атаковали Сумы.
"Должностное лицо предоставляло самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украину. Установлено, что перевозку иранских дронов на территорию РФ осуществляли на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада", - говорится в сообщении. .
Кроме того, он предоставлял самолеты для переброски из Африки в конце 2022-го и начале 2023 года подразделений российской ЧВК Вагнер, которые в дальнейшем переправляли в район Бахмута для штурма украинского города. Для этого руководство вагнеровцев заключило соглашения с авиакомпанией Великоклада и платило деньги за использование воздушных судов.
"Задокументировано, что на 8 международных авиарейсов вагнеровцы потратили 56 млн российских рублей. Для маскировки контактов с летным отрядом фигуранта представители российской ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами РФ", - рассказали в СБУ.
Великокладу сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавили в СБУ.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 3 июля россияне ударили "шахедами" по жилому дому в Сумах. В результате атаки три человека погибли, еще 21 человек ранен. Кроме того, было повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.
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